Hohe Infektionszahlen: Doch kein Publikum bei "Willkommen Österreich"

"Plus" ist das Zauberwort

Der Mindeststandard für externes Publikum ist 2-G plus. Das heißt: Wer geimpft oder genesen ist, muss auch noch tagesaktuell getestet sein. „Über die Anzahl der am Produktionsort zugelassenen Personen wird individuell und situationsbezogen entschieden“, heißt es.

„Bei ‚Dancing Stars‘ sind weiterhin in bekanntem Umfang tagesaktuell getestete und durch Impfung vollimmunisierte Personen im Studio zugelassen.“ Bei der Tanzshow, die nun in die entscheidende Phase geht, ist das also ein ausgewähltes Publikum - bestehend aus „Family and Friends“ und einigen Komparsen - für das 1-G plus gilt. Der Ballroom gilt somit als "besonders sensibler Bereich".