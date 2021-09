Im Darm der Politik: Böse Kickl-Parodie bei "Willkommen Österreich"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

"When they go low, we go high" - Michelle Obama sagte das im legendären Schmutzkübel-Wahlkampf Trump gegen Clinton. Wenn die anderen tief fliegen, soll man selbst die Latte höher legen.

Ein hehres Anliegen in der Politik. Aber kann das auch bei Satire funktionieren? Die feine Klinge gegen den politischen Bihänder quasi?

Stermann und Grissemann gingen es am Dienstagabend von der anderen Seite an.

Zunächst zogen sie in der aktuellen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ auf ORF1 gezielt ein paar aktuelle Proben aus dem heimischen politischen Gewerbe. Der Wiener SPÖ-Gemeinderat Peter Florianschütz etwa, der bei einer Gemeinderatssitzung tönte, zwei Parteien würden in der Afghanistan-Politik gerade einen Wettbewerb führen: „Wer ist das größte A….loch?“

Hernach wurde Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei einem aktuellen Auftritt im politischen Untergrund gezeigt, wo er über „Beidlfotos“ sinnierte und anregte, die Staatsanwaltschaft möge forensische Untersuchungen dazu einleiten.

Ja, bei den Stichworten "Staatsanwalt" und "Untersuchungen" kennt er sich aus, der Ex-Vizekanzler.

Hochnotpeinlich

Aber bleiben wir beim Stichwort Untersuchung. Eine solche machte Straches Nach-Nachfolger als FPÖ-Chef, Herbert Kickl, vergangene Woche öffentlich. Und dieser hochnotpeinlichen Öffentlichmachung seines Impfstatus widmeten Stermann und Grissemann gestern eine ihrer gefürchteten Parodien.