Und wäre Oberösterreich ein eigener Staat (was es im Kopf mancher Menschen wohl auch ist), würde er mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1.173,5 sogar Slowenien, den momentanen Spitzenreiter bei Neuinfektionen, überholen.

Weltmarktführer in Sachen Corona – na geh. „Dahoam is dahoam“, heißt es in der Landeshymne. Und: „Wannst net fort muaßt, so bleib“. Der Lockdown ist quasi gesetzlich verankert.

Nun drängt sich eine Analyse der oberösterreichischen Seele geradezu auf. Von der Sturheit nicht weniger Bewohner bis zur Selbstsicherheit, alles richtig zu machen. Von der Abgrenzung gegenüber allem Neuen bis zur „Mir san mir“-Mentalität. Aber all das existiert auch anderswo im österreichischen Psycho-Biotop. Was jedoch in Oberösterreich erschwerend dazukommt, ist das Pech, dass die Landtagswahl zur Corona-Zeit angesetzt war (was übrigens die gesamte Republik blockierte); sowie die besondere Stärke der FPÖ mit ihren Impftrollen, die auch den Boden für die neue Liste MFG bereitete. Dass nun eine oberösterreichische Sechs-Prozent-Truppe den Populisten in anderen Parteien als Argument dient, sich mit den Impfgegnern nicht zu sehr anzulegen, ist absurd.