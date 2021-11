Schlechtestes Bundesland: Oö. Gesundheits-LR Haberlander sieht keine Fehler

Die oberösterreichische LH-Stv. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sieht bezüglich der jüngsten Corona-Entwicklung keine Fehler. Zu den bundesweit höchsten Infektionszahlen und der niedrigsten Impfquote stellte sie in einem Interview im Ö1-Morgenjournal des ORF am Mittwoch fest: "Wir haben strengere Maßnahmen als der Bund gesetzt". Auch das Test-und Impfangebot werde jetzt sehr intensiv über das ganze Bundesland ausgerollt.

Haberlander betonte, dass die vierte Welle eine hohe Dynamik habe, das sehe man ja auch in anderen Bundesländern, "aber trotzdem beobachten wir die oberösterreichischen Zahlen sehr genau". Ob die Landtagswahlen am 26. September bei der Entwicklung eine Rolle gespielt hätten, man zu sehr auf die Impfgegner in Oberösterreich Rücksicht genommen habe und dies der große Fehler gewesen sei, beantwortete sie nicht direkt.