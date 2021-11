"Das ist keine angenehme Situation für die ÖVP"

In der ÖVP rückt eine neue Generation in Führungsfunktionen heran. Der 34-jährige, ledige Florian Hiegelsberger aus Meggenhofen wurde zum neuen Landesgeschäftsführer berufen. Sein Vater war Werksleiter von Berglandmilch in Wels, die Mutter hat im Büro des Maschinenrings in Grieskirchen gearbeitet. Er hat drei Geschwister. Der frühere Agrarlandesrat und nunmehrige Landtagspräsident Maximilian Hiegelsberger (56) ist sein Onkel.

Florian Hiegelsberger hat Wirtschaftswissenschaften an der Kepler Universität in Linz studiert. von 2013 bis 2018 war er Landesgeschäftsführer der Jungen ÖVP. Von 2015 bis 2019 war er Gemeinderat in Meggenhofen. Von 2018 bis Juni 2019 war er politischer Referent im Kabinett von Bundesministerin Juliane Bogner-Strauss. Anschließend leitete er das Verbindungsbüro des Landes OÖ in Wien. Nach einem Jahre wechselte er ins Präsidium der Landesregierung nach Linz, wo er Margot Nazzal nachgefolgt ist, die die Leitung der Kulturabteilung übernommen hat.