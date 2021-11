ÖVP verliert Finanzressort: „Übergebe schwarze Zahlen“

Das Ressort reklamiert die KPÖ für sich, die nach den Kommunalwahlen am 26. September stimmenstärkste Fraktion vor der ÖVP wurde. Wegen des Proporzsystems sind alle Parteien ab einer gewissen Stärke im Stadtsenat vertreten, in Graz sitzen KPÖ (drei ), ÖVP (zwei), Grüne und FPÖ (je ein Stadtrat) in der Regierung. Wer den Regierungssitz der Blauen übernimmt, ist derzeit offen: Der bisherige Vizebürgermeister Mario Eustacchio legte vergangene Woche nach dem Auffliegen einer Gagenaffäre sämtliche politischen Ämter zurück.

KPÖ und Grüne wollen mit Unterstützung der nur im Gemeinderat vertretenen SPÖ eine rot-grün-rote Koalition bilden, zu dritt haben die Parteien mit 28 Stimmen die notwendige Mehrheit. KPÖ-Obfrau Elke Kahr wird Bürgermeisterin, die Chefin der Grazer Grünen, Judith Schwentner, Stellvertreterin.