Rot-grün-rote Koalition: "Nicht alles vereint uns, aber vieles"

"Der Titel Bürgermeisterin ist noch gewöhnungsbedürftig", gesteht Elke Kahr. "Ich bin ja jahrzehntelang nur als Frau Kahr oder Frau Elke angesprochen worden, auch als Stadträtin." Der Obfrau der Grazer KPÖ ist jedoch Amt wie Titel nahezu sicher: Die vor zehn Tagen gestarteten Sondierungsgespräche mit Grünen und SPÖ sind beendet, am Samstag ging es mit den offiziellen Koalitionsverhandlungen in Graz los.

Die SPÖ segnete den Wunsch ihres Obmannes Michael Ehmann Freitagabend ab, mit den beiden anderen Parteien eine verbindliche Zusammenarbeit einzugehen, auch wenn die Sozialdemokraten keinen Stadtratssitz haben. "Wir arbeiten auf Augenhöhe und ergebnisorientiert", begründet Ehmann seine Unterstützung, der Wahlziele der SPÖ im Regierungsprogramm wiederfinden will.

In zweieinhalb Wochen schreiben Kahr und die Obfrau der Grazer Grünen, Judith Schwentner, also Geschichte: Bei der konstutierenden Sitzung des Gemeinderates am 17. November wird Kahr zu Bürgermeisterin gewählt - sie ist das erste weibliche Stadtoberhaupt überhaupt. Vermutlich einen Tag später steht die Wahl Schwentners zur Vizebürgermeisterin an - ein weibliches Führungsduo gab es bisher in noch keiner österreichischen Landeshauptstadt. Und das noch dazu in einer österreichweit völlig unüblichen Parteienkonstellation: Nur in Graz sind Kommunisten so stark bei Kommunalwahlen, um überhaupt in so eine Position gelangen zu können.