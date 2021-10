Grazer KPÖ will breite Mehrheit: "Wir empfinden keine Häme"

Aber die KPÖ will es ohnehin breiter anlegen. "Wir wollen einen Politikstil, der mehr Mitmenschlichkeit, Empathie und Respekt voreinander bringt", betont die Grazer Parteichefin am Freitag. "Es gibt für uns keinesfalls eine Ausgrenzung." Alle in der Stadtregierung vertretenen Partetein sollen "entsprechend ihrer Persönlichkeit, Talente und der Schwerpunkte ihrer Politik Ressorts erhalten. Das ist uns wichtig." Die KPÖ hält drei Stadtsenatssitze (bisher zwei), die ÖVP zwei (bisher drei), die Grünen und die FPÖ wie zuletzt jeweils einen, wobei FPÖ-Chef Mario Eustacchio am Freitag erneut ankündigt, trotz Regeirungssitzes in Opposition gehen zu wollen.

Auch die beiden weiteren Gemeinderatsklubs will Kahr einbinden, SPÖ und Neos. Und zwar in gemeinsamen, regelmäßigen Sitzungen der Regierung mit deren Klubobleuten, Michel Ehmann und Philipp Pointner. Das sei ein Stil, den SPÖ-Altbürgermeister Alfred Stingl einst hatte, "das möchte ich wieder einführen".

Aufsichtsräte umgekrempelt

Doch die Kooperation soll über Gespräche hinaus gehen: "Wir möchten, dass der Gemeinderat wieder der höchste Souverän wird", kündigt Kahr an: In sämtlichen Beiräten, Beteiligungen und Aufsichtsräten der Stadt sollen alle poltisichen Fraktionen vertreten sein. Das zielt speziell auf die Holding Graz ab, in der zuletzt nur noch schwarze und blaue Vertreter im Aufsichtsrat saßen, ganz gemäß des ÖVP-FPÖ-Paktes im Rathaus.