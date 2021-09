Nach TV-Auftritt: KPÖ-Mandatar distanziert sich von Regime

Seit sich Graz am Wahlsonntag tiefrot färbte, fragen sich Beobachter: Wie viel Kommunismus steckt eigentlich noch in dieser KPÖ, die in der Wählergunst so hoch stieg? Die Grazer Spitzenkandidatin Elke Kahr, Anwärterin auf das Bürgermeisteramt, vermittelt seit Jahren glaubwürdig, Sozialpolitikerin zu sein und nicht zu ideologisieren. Sondern zuzupacken, wo Not herrscht.

Ein TV-Auftritt ihres Parteikollegen Werner Murgg ramponiert dieses Bild aber nun. Der 63-Jährige, Abgeordneter im Landtag Steiermark und Stadtrat in Leoben, gab nämlich ein TV-Interview - ausgerechnet in Belarus und im staatlichen weißrussischen Fernsehen.

Belarus steht unter dem diktatorischen Regime Alexander Lukaschenkos und just dort tritt der kommunistische Politiker aus dem Bundesland Österreichs auf, in dem die KPÖ noch eine gewisse politische Größe ist.

Rund sechs Minuten lang ist der TV-Beitrag, der aus dem August stammt, doch erst nach den Grazer Gemeinderatswahlen den Weg in heimische Medien fand. In dem Interview spricht Murgg unter anderem von einseitiger westlicher Berichterstattung über Belarus und rügt die EU-Sanktionen.