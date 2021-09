Die Obfrau der Kommunisten hat sich rasch gefangen und freundet sich zunehmend mit dem Gedanken an, tatsächlich Bürgermeisterin zu werden. „Die Menschen da draußen wollen das so“, begründet sie. 28,8 Prozent der Wählerstimmen entfielen am Sonntag auf ihre Partei, die die ÖVP mit nur noch 25,9 Prozent auf den zweiten Platz verwies.

Wer nach einem Wahlmotiv sucht, kommt an der Person Kahr nicht vorbei: Die knapp 60-Jährige erhielt 5.306 Vorzugsstimmen - das ist Rekord an diesem Wahltag und macht ein knappes Sechstel der KPÖ-Stimmen überhaupt aus. Siegfried Nagl, der nach 18 Jahren als Bürgermeister noch am Wahlabend zurücktrat, erhielt 2.615 Vorzugsstimmen, die zweite Wahlsiegerin, Judith Schwentner von den Grünen, 1.841.

Der kommunistische Wahlerfolg breitete sich auf die Bezirke heruntergebrochen nicht über ganz Graz aus, aber eines ist auffällig: Die Kommunisten haben just auch in teureren Wohngegenden die Nase vorn, allen voran in der noblen Innenstadt. Sie füllten dazu auch die Lücke, die die schwache SPÖ in den früheren Arbeiterbezirken hinterließ, und schafften es, in den Bezirken mit hohem Migrantenanteil zu reüssieren. Hier hat das Kernthema der KPÖ – leistbares Wohnen – gegriffen.