In Österreichs zweitgrößter Stadt ist jetzt alles anders

Am Abend dieses Wahlsonntages wurde eines deutlich: Sie wollten es nicht.

An diesem Sonntag stieß nämlich die KPÖ die in Graz so erfolgsgewohnten Schwarzen der seit 2003 amtierende Nagl färbte die Stadtpartei nie auf das Bundestürkis um - vom Podest. In einer ersten Reaktion bat Nagl noch um Geduld, was seine persönlichen Konsequenzen betreffe.Immerhin seien rund 25.000 Briefwahlstimmen unterwegs, die erst am Montag ausgezählt werden.

„Lassen Sie mir ein bisschen Zeit, das Ergebnis zu verdauen“, bat er Journalisten. Kurz darauf gab er seinen Abschied aus der Politik bekannt: „Jetzt habe ich mehr Zeit für die Familie.“ Sein präsumtiver Nachfolger ist Sport- und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner.