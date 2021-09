Die Spitzenkandidaten haben gewählt

Guten Morgen an diesem wunderschönen Wahlsonntag. Die Bundestagswahl in Deutschland, die Landtags- und Gemeinderatswahlen in Oberösterreich und die Grazer Gemeinderatswahl: Gleich vier Wahlen stehen heute an - und damit Sie dabei nicht die Übersicht verlieren und stets auf dem Laufenden bleiben, werden wir Sie an dieser Stelle in den kommenden Stunden geballt über alle Entwicklungen und Hintergründe informieren.

Dazu sind wir mit einem personellen Großaufgebot vor Ort und im Newsroom in Wien Heiligenstadt. Aus Berlin wird Sie unsere langjährige Korrespondentin Sandra Lumetsberger mit Eindrücken aus den Parteizentralen versorgen. In Linz sind die Kollegen der Chronik unter der Leitung von Christoph Schwarz, selbst ein Oberösterreicher, im Großeinsatz. Und aus Graz berichtet heute wie auch sonst Kollegin Elisabeth Holzer. Im Newsroom wird Kevin Kada die Wahlberichterstattung online zu Oberösterreich und Graz koordinieren, ich selbst bin für Deutschland im Einsatz.

Für alle Wahlgänge haben wir für Sie detaillierte Grafiken vorbereitet: Wer hat wen wo gewählt - diese Fragen werden wir Ihnen schon kurz nach Wahlschluss in interaktiven Grafiken beantworten können. Reaktionen der Wahlsieger und -Verlierer und erste Einordnungen lesen Sie ebenfalls in unserem Live-Ticker.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen interessanten Wahlsonntag.