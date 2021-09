Erste Rücktrittsforderung an Laschet und Streit um CDU-Präsidium

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält es für einen Fehler, dass die Union ein Regierung bilden will. Damit bleibe man auf dem Kurs, der zum „Absturz der Union geführt“ habe und “nicht zukunftsfähig“ sei. Hausgemachte Fehler seien für das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl vom Sonntag verantwortlich. „Es sind Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gewesen, inhaltlicher Art, in der Regierung und auch in der personellen Aufstellung“, sagte Kretschmer am Montag in Berlin vor Beratungen der Spitzengremien seiner Partei über den Ausgang der Bundestagswahl. Auch im Wahlkampf habe es sicherlich Fehler gegeben, „die dazu geführt haben, dass dieses Wahlergebnis, das schlechteste in der Union, jetzt so eingetreten ist“.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert für einen Generationswechsel in seiner Partei. “Dieses Ergebnis werden wir aufarbeiten müssen“, sagte Spahn dem Spiegel. “Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahrzehnt zu alter Stärke finden. Die Leute dafür haben wir. Wir müssen sie jetzt in Verantwortung bringen.“

Werteunion fordert Rücktritte

Auch die ultrakonservative Werteunion fordert eine umfassende personelle Neuaufstellung. “Vorstand und Parteivorsitzende von CDU und CSU“ – also Armin Laschet und Markus Söder – „müssen die Konsequenzen aus dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl vom 26. September 2021 ziehen und mit sofortiger Wirkung zurücktreten“, erklärte der Zusammenschluss von Unionsmitgliedern in der Nacht zum Montag. Die Vorstände sollten von allen Mitgliedern der Union – und nicht nur Delegierten – neu gewählt werden.



Nach Information von WELT kam es im CDU-Präsidium am Montagmorgen zu einem Streit zwischen CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Laschet schlug vor, Brinkhaus solle Fraktionsvorsitz zunächst “kommissarisch“ weiterführen. Brinkhaus widerspricht, er will sich erneut wählen lassen, zunächst für ein Jahr.