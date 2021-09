Kopf-an-Kopf-Rennen um Merkels Nachfolge: Der Superwahltag im Live-Ticker

Es geht um nichts weniger als die Nachfolge der längstdienenden Kanzlerin der Bundesrepublik und das Rennen könnte spannender kaum sein. Die jüngsten Umfragen von Freitag sahen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD (26) und CDU (25 Prozent). Erste Ergebnisse werden um 18 Uhr erwartet.

Bis dahin ist die Wahl in Oberösterreich längst entschieden. Die Nachfolge-Frage stellt sich in der ÖVP-Bastion zwar nicht - Landeshauptmann Stelzer will als "klarer Erster gestalten", wie er zuletzt sagte. Die Frage ist nur: mit wem? Wie bisher mit der Kickl-FPÖ, die mit dem öffentlichkeitswirksam vorgezeigten Antikörper-Test ihres Parteichefs kurz vor knapp noch auf Stimmenfang im Impfgegner-Lager ging? Erste Ergebnisse werden für 16 Uhr erwartet.

Dann schließen auch die Wahllokale in Österreichs zweitgrößter Stadt. Graz kann mit dem Unikum aufwarten, dass die KPÖ dort in den vergangenen beiden Wahlgängen jeweils Platz zwei erobern konnte.