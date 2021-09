Die fünf wichtigsten Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Oberösterreich

Gemeint ist damit auch das Ergebnis der SPÖ auf Gemeinderatsebene. Sie erreicht ein Plus von 2,6 Prozentpunkten und kommt auf 34,6 Prozent. Die Linzer ÖVP rückt trotz leichter Verluste vom dritten auf den zweiten Platz vor (siehe Grafik). Die FPÖ verliert demgegenüber deutlich, die Grünen legen zu. MFG holte sich mit 4 Prozent der Stimmen zwei Gemeinderatsmandate. Ändert sich am Endergebnis nichts mehr, dann wandert in der achtköpfigen Stadtregierung einer der zwei FPÖ-Sitze zur SPÖ.

Die nächste Wahl für die Linzer gibt es bereits in zwei Wochen, am 10. Oktober. Da gehen SPÖ-Mann Luger und ÖVP-Kandidat Baier in die Bürgermeister-Stichwahl. Damit wiederholt sich das Jahr 2015 – auch vor sechs Jahren standen einander die beiden in einer Stichwahl gegenüber. Für Luger stehen die Chancen mehr als gut, sich erneut durchzusetzen. Im Jahr 2015 kam er in der Stichwahl auf 61 Prozent. ÖVP-Kandidat Baier zeigt sich „kämpferisch“.