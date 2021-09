SPD hauchdünn vor CDU: Das Feilschen ums Kanzleramt wird lang

Für Laschet aber ist das fürs erste kein Grund, seinen Anspruch auf das Kanzleramt aufzugeben. Jede Stimme für die Union habe einen klaren Auftrag enthalten, meinte er, und der sei, eine „rot geführte Bundesregierung zu verhindern“. Damit stellt der Unionskandidat offen Anspruch auf das Kanzleramt.

Wahrscheinlich wusste Olaf Scholz schon von der offenen Kampfansage seines wichtigsten Gegenspielers, als er kurz nach Laschet im Willy-Brandt-Haus in Berlin vor die Mikrofone trat. Der SPD-Spitzenkandidat, der mit 25 Prozent vorläufig ganz knapp auf Platz eins gelandet war, gab sich zurückhaltend. Er sprach zwar vom Plan, regieren zu wollen, und dass die Wähler „einen Kanzler Olaf Scholz“ wollten, blieb aber vorerst vor allem dabei, sich bei den Wählern zu bedanken. Immerhin hat der Hamburger, der einst unter dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder in die Spitzenpolitik vorgerückt war, die SPD von Tiefstständen rund um 15 Prozent auf Platz eins gehievt. Lauter war die Freude aus der übrigen SPD-Spitze. So jubelte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: „Die SPD ist zurück. Die Menschen wollen einen Kanzler Olaf Scholz.“

Ein Weg zum Kanzler Scholz scheint aber nach diesem Wahlabend endgültig verbaut. Eine Dreierkoalition mit Grünen und der Linkspartei geht sich voraussichtlich nicht aus. Grund ist der Absturz der Linken, die sich mit 5 Prozent gerade in den Bundestag retten konnten.