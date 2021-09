Graz-Wahl: KPÖ an erster Stelle, ÖVP stürzt ab

In der Wintersportgemeinde Hinterstoder, in der es zuletzt Auseinandersetzungen um einen Luxus-Campingplatz und den Ausbau des Skigebiets gegeben hat, haben die Grünen bei ihrem ersten Antreten aus dem Stand 24,59 Prozent geschafft. Stärkste Partei blieb aber die ÖVP. Sie erlangte 43,93 Prozent. Gegenüber 2015 ist das ein Minus von 7,86 Prozentpunkten. Mit 31,48 Prozent belegt die FPÖ Rang zwei, die Freiheitlichen verloren 4,91 Prozentpunkte. Die SPÖ trat nicht mehr an. Im Kampf um den Bürgermeistersessel müssen ÖVP-Kandidat Klaus Aitzetmüller und FPÖ-Bewerber Harald Riedler in die Stichwahl, hier konnte die Grüne Karin Zörrer-Zeiner nicht mitmischen. Der langjährige Ortschef Helmut Wallner ist nicht mehr angetreten.