D-Wahl: Zettelchaos in Berlin, 90 Minuten Anstehen beim Urnengang

Wähler berichten von bis zu 90 Minuten Wartezeit beim Anstehen. Überlegt wird laut Die Welt bereits, die Stimmabgabe über 18 Uhr hinaus zu verlängern.

Der Bundeswahlleiter geht davon aus, dass vor allem Wahlunterlagen zur Wahl des Abgeordnetenhaus fehlen, die Bundestagswahl scheint also nicht betroffen.

Fahrradfahrer losgeschickt

Mittlerweile wurden bereits Leute auf Fahrrädern zum Bezirksrathaus geschickt, um Wahlzettel zu holen. Man wolle das Wahllokal wieder eröffnen, sobald die Wahlzettel eintreffen.

In Berlin wird neben dem Bundestag auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Zudem steht der Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienbetriebe an. Neben den Wahlen findet auch der Berlin-Marathon statt – was am Sonntag zu zahlreichen Staus führte.