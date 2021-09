In Graz tickt der wechselhafte Wähler anders

Graz, das kleine Kuba

Wo regieren noch Kommunisten? In Nordkorea, Kuba - und Graz.

Außerhalb der steirischen Landeshauptstadt ist die KPÖ ein anachronistisches Phänomen. Sind die denn gar alle rückwärtsgewandt in diesem „Stalingraz“, wie Graz schon einmal bezeichnet wurde? Ein Fünftel der Stimmen entfielen schließlich 2012 und 2017 auf diese tiefrote Partei.

Doch die Grazer Partei führt KPÖ längst nur als Markenzeichen. Die Protagonisten präsentieren sich ideologiebefreit, dafür als wahre Realsozialisten: Ihr Kernthema ist leistbares Wohnen und das seit gut 30 Jahren. Alle Funktionäre spenden zwei Drittel ihrer Politikergage in den parteieigenen Sozialtopf, der einmal jährlich offengelegt wird: Da gibt es dann 200 Euro für die Waschmaschine von Frau X, 300 Euro für den Mietrückstand Herrn Y. Das kommt gut an, nicht nur bei der angesprochenen Klientel: Wer als Protestwähler aus gutbürgerlichen Bezirken in Graz mit Grün und FPÖ nichts anfängt, wählt die Kahr-PÖ, frei nach ihrer Parteiobfrau Elke Kahr.

Sie sitzt seit 2005 in der Stadtregierung und ist nicht in herkömmlichen politischen Kategorien berechenbar: Freilich, sie möchte schon mehr Verantwortung, beteuert die knapp 60-Jährige. Aber nicht in einer fixen Koalition oder gar um die Preisgabe einer alteingestammten Haltung. „Man kann 20 Jahre zurückgehen und wird keinen Widerspruch zu unseren heutigen Positionen finden“, betont Kahr. „Darauf sind wir stolz. Wir verbiegen uns gegenüber niemandem.“ Vertreter der anderen Parteien rümpfen gerade ob dieser Haltung die Nasen: Immer nur Nein zu sagen sei auch keine politische Kategorie.