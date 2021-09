Graz-Wahl: Die Partnersuche wird knifflig

Auch wenn Politologen naserümpfend von einem „Wahlschlaf“ reden, wenn sie Graz meinen - in elf Tagen wird in der steirischen Landeshauptstadt gewählt. Die ÖVP liegt in sämtlichen Umfragen mit geringen Verlusten auf dem ersten Platz, dürfte aber nach den Wahlen ein Problem haben: Mit wem zusammenarbeiten? Welche Fraktion im Gemeinderat kürt Langzeit-Stadtchef Siegfried Nagl zum fünften Mal zum Bürgermeister und wird dafür mit dem Titel des Vizebürgermeisters belohnt?

Der eigentliche Wahlkampf beginnt also erst nach dem Wahltag am 26. September. Insgesamt treten heuer zwar 14 Listen an, das ist Rekord. Um das (Vize-) Bürgermeisteramt rittern jedoch nur bekannte Spieler.

Vorweg freilich Siegfried Nagl, dessen ÖVP bei den Wahlen 2017 auf 37,8 Prozent der Stimmen kam. Der 58-Jährige ist seit 2003 Bürgermeister und kann mit jedem, wenn auch nicht gleich gern. Er hatte schon rote, grüne oder – wie in der ablaufenden Periode – blaue Stellvertreter, sogar eine Kommunistin war „Vize“ neben ihm.

Diese Variante, also ÖVP und KPÖ, könnte allerdings die einzige sein, die in Mandaten im Gemeinderat gut abgesichert ist. Bloß Nagl gefällt der Gedanke nicht: Man sei ideologisch weit auseinander.

Das mag stimmen, Fakt ist aber auch, die Grazer KPÖ mit Elke Kahr an der Spitze ist unbequem, weil in normalen politischen Dimensionen nicht berechenbar: Kahr, 60 Jahre alt, strebt keine Prestigeämter oder -projekte an.

Dass die Funktionäre zwei Drittel ihrer Politikergage spenden, wird von anderen Parteien als Almosenpolitik kritisiert. In Wählerstimmen umgelegt hat das der KPÖ, die ideologiebefreit auftritt, nicht geschadet. Im Jahr 2017 erreichte sie 20 Prozent.