Graz-Wahl: Grüne Spitzenkandidatin radelt als „Bürgermeisterin“

Ambitioniert ist sie, so viel ist sicher: Lange bevor der Frühstart in die Grazer Kommunalwahlen fixiert wurde, gab Judith Schwentner schon ihr Wahlziel bekannt – sie wolle Bürgermeisterin werden. So wird die Chefin der Grazer Grünen auch auf ihrer Wahlwerbung tituliert, Bürgermeisterin. Obwohl Amtstitel, ist die 52-Jährige sicher: „Das ist erlaubt. Es ist ein Wahlplakat.“ Diese Sujets sind auf Ständern und auch auf drei Lastenrädern montiert.

Mutig ist das Wahlziel auch deshalb: Die Grünen starten nur von dem vierten Platz aus, sie lagen bei den Wahlen 2017 hinter ÖVP, KPÖ und FPÖ. Doch Schwentner versichert, „jetzt gibt es die Chance auf Veränderung in Graz“. Die jüngsten Grazer Wahlergebnisse gäben Zuversicht: Bei den Nationalrats- wie Landtagswahlen vor zwei Jahren erreichten die Grünen in der Stadt Spitzenwerte jenseits der 20 Prozent, so stark waren sie bei Gemeinderatswahlen nie.