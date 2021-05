Grüne Ansage in Graz: „Ich will Bürgermeisterin werden“

Sie startet bloß vom vierten Platz, doch Judith Schwentner schielt auf den Chefsessel: „Ich will Bürgermeisterin werden“, legte sich die Obfrau der Grazer Grünen am Samstag fest. „In Graz steht immer schon lange vor den Wahlen vermeintlich fest, wer der nächste Bürgermeister sein wird. Damit will ich mich nicht abfinden.“

Diese Ansage am Samstag kam überraschend, in zweierlei Hinsicht. Noch steht kein Termin für die Gemeinderatswahlen in der steirischen Landeshauptstadt fest, sie können zwischen Ende September und Mai 2022 stattfinden. Zuletzt wurde am 5. Februar 2017 gewählt. Außerdem sind die Grünen derzeit im Gemeinderat nur die viertstärkste Fraktion hinter der ÖVP (sie erreichte 2017 37,8 Prozent der Stimmen), der KPÖ (20,3 Prozent) und der FPÖ (25,9 Prozent). Die Grünen kamen noch unter Spitzenkandidatin Tina Wirnsberger auf 10,5 Prozent und hielten sich knapp im Stadtsenat im Gegensatz zur SPÖ, die mit einem Stimmenanteil von zehn Prozent aus der Regierung flog.