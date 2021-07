Wahlen in Graz: Blau stichelt, will aber weiter regieren

„Beleidigt sein ist keine Kategorie in der Politik. Da muss man als Profi drüber stehen“, begründet Mario Eustacchio, weshalb er auch nach dem 26. September bleiben will, was er ist: Regierungspartner der ÖVP und damit Vizebürgermeister. Allerdings wurde der FPÖ-Stadtparteichef von ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl mit der Festsetzung des frühen Wahltermins überrascht: Die Grazer wählen bereits am 26. September neu, die laufende Gemeinderatsperiode hätte eigentlich bis zumindest Februar 2022 gedauert.

Die Grazer Blauen hätten zwar lieber weitergemacht und den Wahltermin nicht aus den Medien erfahren wollen, aber Eustacchio und Klubobmann Armin Sippel zeigen sich am Dienstag betont gelassen. „Schwarz-Blau hat weiter seinen Reiz, auch wenn ein Regisseur das Drehbuch nicht eingehalten hat“, sinniert Sippel. „Die Romanze hatte zwar kein Happy End, aber eine Fortsetzung ist möglich.“

Die Kritik an der ÖVP wirkt entsprechend sacht und mehr an der Bundespolitik aufgehängt als am Partner im Grazer Rathaus. „Möglicherweise ist der Auftrag aus Wien gekommen, türkis-grün in ganz Österreich durchzuschalten“, stichelt Eustacchio. „Vielleicht kann man die Wahlen in Oberösterreich auch unter dem Vorzeichen türkis-grünes Experiment sehen.“ In Oberösterreich finden am 26. September Landtagswahlen statt. Dass Judith Schwentner von den Grünen, schon vor Wochen mit der Ansage, Bürgermeisterin werden zu wollen, in den Wahlkampf ging, sehen die Blauen als Indiz dafür, „dass das abgedealt ist“.