Wahltag am 26. September: Weshalb Graz so früh wählt

Graz, das kleine Kuba

Das Argument U-Bahn, in Graz Metro genannt, ist nachvollziehbar – flott nach dem Wahltag umgesetzte Bauprojekte kennt man schon: Direkt am Tag nach den für die ÖVP gut gelaufenen Wahlen am 5. Februar 2017 begannen die Bauarbeiten zum umstrittenen Murkraftwerk im Süden der Stadt.

Der Verweis auf die Bundespolitik scheint mit Blick auf die launische Grazer Wählerschaft dagegen zu weit hergeholt: Die Ergebnisse bei Wahlen in Graz sind so speziell, dass sie sich nicht einordnen lassen und sogar bei Landtagswahlen für Buntheit sorgen. Das liegt an der für österreichische Verhältnisse seltsamen Parteienkonstellation: Wer wissen will, wo außerhalb Kubas Kommunisten noch reüssieren können, muss nach Graz schauen - dort sind sie seit 2012 zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat. Sogar im Landtag ist die KPÖ in Klubstärke vertreten.

Das gibt es außerhalb der Steiermark nirgends ins Österreich. Nicht-Grazer staunen über dieses anachronistisch anmutende Phänomen, doch das ist relativ leicht erklärt: Die steirische KPÖ in Graz zunächst unter Ernest Kaltenegger, nun unter Elke Kahr ist weitgehend ideologiebefreit unterwegs. Ihre Funktionäre verzichten öffentlichkeitswirksam auf den Großteil ihrer Politikergage, setzen auf wenige Themen (Wohnbau, Soziales) und saugen Proteststimmen ein. Die kommen auch aus dem Bereich bürgerlicher Wähler, die mit FPÖ oder Grünen nichts anfangen können. Die in Graz schwachen Sozialdemokraten - Stadtparteiobmann Michael Ehmann verlor 2017 den Stadtratssitz der SPÖ - haben sie längst abgehängt und sich als Realsozialisten etabliert.