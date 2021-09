FPÖ und SPÖ reagieren nach Verlusten zurückhaltend

Als die Zahlen der ersten Hochrechnung bekannt werden, ist der eingeübte Jubel - im Beisein von Spitzenkandidat Thomas Stelzer und Bundeskanzler Sebastian Kurz - in der oberösterreichen ÖVP groß. Und dennoch bestätigen die Zahlen, was so mancher im Verlauf des Wahltags schon befürchtet hat: Die ÖVP bleibt vorerst deutlich unter der magischen Grenze von 40 Prozent. Landesgeschäftsführer Hattmannsdorfer spricht von einem "sensationellen Ergebnis" ins einem "klaren Regierungsauftrag".

In der oberösterreichischen ÖVP-Zentrale lichten sich die Reihen nach der ersten Hochrechnung rasch. Statements von Landeshauptmann Stelzer und Bundeskanzler Kurz gibt es derzeit noch nicht. Beide haben den Raum direkt nach Bekanntwerden der ersten Zahlen kommentarlos verlassen.

"Etwas zum Nägelbeißen"

Neos-Wahlkampfleiter Julian Steiner sprach in einer ersten Stellungnahme von einer "Zitterpartie" und "etwas zum Nägelbeißen". Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Partei über die 4-Prozent-Hürde springen werde, "weil jetzt die größeren Gemeinden kommen, weil jetzt die Gemeinden kommen, wo wir mit Gemeindeteams unterwegs waren". Man müsse jetzt von Hochrechnung zu Hochrechnung sehen.

Die Landesgeschäftsführerin der Grünen, Ursula Roschger, war nach der ersten Hochrechnung "sehr stolz und freute" sich. Man habe mit dem neuen Team einen guten Start hingelegt und nun würde es die Chance geben, "den Weg vom alten Denken hin zum Zukunftsdenken" zu gehen. Das Ergebnis der MFG sei für alle - und auch für die Grünen - überraschend, der FPÖ sei jedenfalls Verantwortung entzogen worden. Der Landeshauptmann habe angekündigt mit allen zu reden und die Grünen seien jedenfalls bereit, Verantwortung für Oberösterreich zu übernehmen.