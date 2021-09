Wie es in Graz nach dem Umbruch weitergeht

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das liegt an den faktischen Mehrheitsverhältnissen in Gemeinderat und Stadtsenat, aber auch an den inhaltlichen Differenzen der politischen Parteien. Rechnerisch ginge sich nämlich nur eine Zweierkoalition aus: KPÖ und ÖVP hätten im Gemeinderat mit 28 von 48 Mandaten eine Mehrheit, KPÖ und Grüne kommen zusammen nur auf 24. Das ist vorerst einmal für die Bürgermeisterwahl am 17. November wichtig, denn für die Bürgermeisterwahl ist eine Mehrheit von zumindest 25 Stimmen notwendig.

Allerdings ist die Variante mit der ÖVP unwahrscheinlich: Nagl schloss einen Pakt mit der KPÖ dezidiert aus, sein Nachfolger Kurt Hohensinner ist ebenfalls skeptisch.

Er sei aber für Gespräche bereit, versicherte Hohensinner nach der Sitzung des Parteivorstandes: „Aber das Heft des Handelns liegt bei Elke Kahr und der KPÖ.“ An ihr liege es, eine stabile Koalition zustande zu bringen, die jedoch in Richtung links gehe, so Hohensinner. Dann würde die ÖVP „konstruktive Opposition“ betreiben, allerdings hat sie durch das Proporzsystem automatisch zwei Sitze in der Stadtregierung.

Somit bleiben Dreier-Varianten - ohne FPÖ. Mario Eustacchio hat seine Partei bereits aus dem Spiel genommen und kündigt trotz Regierungssitzes die Opposition an, die fünf FPÖ-Stimmen im Gemeinderat sind nicht zu haben. Zudem schließen die Grünen jede Kooperation mit den Blauen aus.