KPÖ-Obfrau Elke Kahr will auch als Bürgermeisterin Großteil des Gehalts spenden

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am Sonntag konnte die KPÖ mit Obfrau Elke Kahr um 8,5 % auf 28,8 % zulegen, die ÖVP verlor 11,9 %. Der Grazer Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl trat noch am Wahlsonntag zurück. Im ZiB2-Interview sagt Kahr auf ihren Erfolg angesprochen, sie würde das Bürgermeisteramt annehmen - "selbstverständlich bin ich den Menschen in der Pflicht".

ÖVP und FPÖ wollen Kahr als Bürgermeisterin nicht unterstützen. Ob Neos oder SPÖ die KPÖ unterstützen werden, das werde am Mittwoch in ersten Gesprächen eruiert werden, so die KPÖ-Obfrau.