Wählerstromanalyse Graz: KPÖ mit neuen Stimmen von Nichtwählern

Zu den Zahlen im Detail: Die ÖVP hatte bei der Gemeinderatswahl 2017 (inklusive Briefwahl) noch 48.000 Stimmen erhalten, am Sonntag waren es nur noch 31.000. Damit sackte die bisherige Bürgermeisterpartei um 12,1 Punkte auf 25,7 Prozent ab. Besonders viele Stimmen - nämlich jeweils 7.000 - hat die bisherige Bürgermeisterpartei an die Grünen und an die Nichtwähler verloren. Außerdem machten 3.000 frühere ÖVP-Wähler ihr Kreuz diesmal bei den NEOS. Je 2.000 wechselten der Berechnung zufolge zu SPÖ, FPÖ und zur Wahlsiegerin KPÖ.