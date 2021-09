Graz-Wahl: Wie die Spitzenkandidaten den Wahltag verbringen

Judtih Schwentner, Grüne, wählte am Vormittag in der Volksschule Krones, das mache sie ein bisschen sentimental, gab sie zu. "Weil meine Kinder hier in die Volksschule gegangen sind." Die grüne Stadträtin trat schon im Frühjahr in den damals noch gar nicht absehbaren Wahlkampf ein und gab per Presseaussendung bekannt, dass sie Bürgermeisterin werde wolle. Die Grünen erreichten 2017 10,5 Prozent der Stimmen, das war Platz Vier, allerdings war Schwentner da noch nicht in der Grazer Stadtpolitik, sie übernahm erst 2019 von Vorgängerin Tina Wirnsberger.

Den restlichen Sonntag werde sie gemütlich verbringen, betonte Schwentner. "Mit Spazierengehen mit meinem Mann, so wie jeden Sonntag."