Graz-Wahlen: SPÖ-Obmann wünscht sich das Verkehrsressort

Deutlicher könnte Michael Ehmann sein Wahlziel kaum gestalten: Der SPÖ-Chef will das Verkehrsressort in Graz übernehmen und so ist die mit seinem Konterfei beklebte Straßenbahn nicht nur überdimensionales Plakat, sondern Botschaft. Eine deutliche noch dazu, denn Ehmann muss es erst einmal in den Stadtsenat schaffen, oder besser: Es wieder zurückschaffen. 2017 verlor der 46-Jährige den Regierungssitz, die SPÖ flog mit ihm als Spitzenkandidat aus der Regierung. Sollte es mit dem Stadtratssitz nicht klappen, werde es eine „geordnete Übergabe“ der Partei geben.

Ehmann war 2017 nur knapp ein Jahr lang Stadtrat und Parteichef, er übernahm die Agenden 2016 von der überraschend zurückgetretenen Martina Schröck. Seit der Wahlschlappe im Februar 2017 fungierte Ehmann als Klubchef seiner auf fünf Gemeinderäte reduzierten Truppe, die ihm sowie auch der Rest der Sozialdemokratie aber die Treue halten: Im November 2019 wurde er mit 97 Prozent zum Parteichef wiederbestellt, vergangene Woche mit 92 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten der Wahlen am 26. September gekürt.