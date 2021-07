Fünf Grazer Parteien geloben öffentlich Sparsamkeit

Selten noch waren sich die Vertreter dieser fünf Parteien so einig wie bei diesem Thema: KPÖ, FPÖ, Grüne, SPÖ und Neos zogen für ihre Fraktionen eine Schmerzgrenze, was die Kosten für den anstehenden Wahlkampf betrifft. Maximal 400.000 Euro dürfen es demnach pro Partei sein, deren Klubobleute am Montag den Pakt mit Unterschriften besiegelten.

„Geld ist die billigste Methode, sich Respekt zu verschaffen“, begründete Michael Ehmann (SPÖ) und nahm dabei Anleihe bei Sänger Bruce Springsteen. Er ging am Montag für seine Partei von Kosten zwischen 300.000 bis 350.000 Euro aus. Auch Grün und Pink wollen es billiger geben, Klubchef Karl Dreisiebner (Grüne), legte sich auf 350.000 Euro fest, Sabine Reininghaus von den Neos sprach von 250.000 Euro für die kleinste Rathauspartei.

ÖVP kalkuliert mit einer Million Euro

Das sogenannte Fairnessabkommen wurde von der KPÖ und erstmals für Graz auch von der FPÖ unterschrieben; die Blauen lehnten noch im Oktober 2020 einen solchen Antrag im Gemeinderat ab. Nicht mit an Bord ist die ÖVP: Bürgermeister Siegfried Nagl sprach sich in Interviews gegen eine Deckelung entschieden aus. Seine Partei sei die größte im Rathaus und in den Bezirksvertretungen, da kämen dann schon an die 100 Kandidaten zusammen. Schon allein dadurch habe die ÖVP ganz andere Kosten als eine kleine Fraktion, Nagl geht von rund einer Million Euro aus.