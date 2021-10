Elke Kahrs Wahlerfolg schlägt bei Jugo-Nostalgikern hohe Wellen

„Eine Kommunistin, die zum Ende ihrer Karriere die Konkurrenz wegfegte“: So stellte der kroatische RTL-Ableger RTL Hrvatska die Grazer KPÖ-Obfrau Elke Kahr kürzlich in einem TV-Beitrag vor. Doch das „exklusive“ Interview mit der wahrscheinlichen ersten Bürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt schlägt in einer Region, die sich einst der sozialistischen Idee verschrieben hat, hohe Wellen.

Vor allem ein Detail aus dem Arbeitsumfeld der bald 60-Jährigen hat das Blut der Jugo-Nostalgiker so richtig in Wallung gebracht. „Wie ein Kommunist aus alten Filmen raucht sie im Büro, hält ein Bild von Tito und Jovanka (Titos Frau, Anm.) auf ihrem Schreibtisch und glaubt ernsthaft an Marx’ Ideale“, heißt es im Text des Beitrages, der für hohe Facebook-Aktivität im ex-jugoslawischen Raum sorgt. „Tito ist mir seit der Kindheit ein Begriff. Dank ihm war Jugoslawien von allen Ländern in diesem Teil Europas meinen Idealen am nächsten“, wird Kahr zitiert.