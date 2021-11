2-G-Regel als Impfturbo: Impfbusse werden gestürmt

Ab Montag ist es soweit: In ganz Österreich gilt die 2-G-Regelung und damit weitreichende Einschränkungen für Ungeimpfte. Die Hoffnung der Regierung hinter diesem Schritt: 2-G soll zum Impfturbo werden. Dieser Plan könnte aufgehen, wie ein Rundruf des KURIER durch die Bundesländer zeigt.

In Wiener Neustadt etwa war der Ansturm am Samstagvormittag auf den Impfbus am Hauptplatz so groß, dass nicht alle in der Warteschlange zu ihrem Stich kamen. Es war nicht für alle Interessierten genügend Impfstoff da. Ähnlich das Bild auch beim Impfbus vor der Arbeiterkammer in Mödling. Die Warteschlange betrug teilweise mehr als 100 Meter.

Von 750 auf 3.000 Stiche



„Es ist bereits seit vergangener Woche eine deutliche Zunahme an Impfungen zu spüren. Deshalb fahren wir das Angebot wieder deutlich in die Höhe“, erklärt der Impfkoordinator von Notruf Niederösterreich, Stefan Spielbichler. Bei sechs Impfbussen des Landes stieg die Zahl der Stiche von durchschnittlich 750 pro Tag auf derzeit über 3.000. In ganz Niederösterreich wurden zuletzt 17.000 Impfungen im Tagesschnitt registriert. „Das ist so viel wie im Juli“, so Spielbichler.



Um die Nachfrage auch entsprechend bedienen zu können, wird das Personal in den Impfbussen aufgestockt. Die Fahrzeuge verkehren ab jetzt sieben statt fünf Tage die Woche. Auch die NÖ Landesimpfzentren werden wieder in Betrieb genommen – wie viele, das wird aktuell abgeklärt. Außerdem stehen bei den niedergelassenen Ärzten 80.000 Impftermine zur Verfügung.



Schlange stehen hieß es am Samstag auch in den großen Impfzentren in Wien. Im Austria-Center wurden vergangene Woche durchschnittlich 1.000 Corona-Impfungen pro Tag gezählt, am Dienstag waren es bereits 3.500 und seit Freitag bereits mehr als 5.000 pro Tag, heißt es dazu von der Stadt Wien.



Steigerung von 80 Prozent

Ein Bild, das sich auch in der Steiermark wiederholt. Die Impfbusse, die einen strikten Fahrplan befolgen und stets für zwei Stunden an einem Standort halten, mussten am Samstag einige Wartende unverrichteter Dinge zurücklassen. Bereits beim freien Impf-Freitag in Graz bildeten sich Warteschlangen mit bis zu 100 Personen. „Wir beobachten den Ansturm auf die Impfung bereits seit gut zwei Wochen“, erklärt Martin Schemeth, Pressereferent des Landes. In Zahlen liest sich dies wie folgt: An den vergangenen beiden freien Impftagen in der Grünen Mark, dem 29.Oktober und 02. November, wurden insgesamt 6.711 Impfungen ohne Voranmeldung durchgeführt. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet dies eine Steigerung im Ausmaß von 36 Prozent. „Wenn man die Zahlen mit Mitte Oktober vergleicht, haben wir eine Steigerung um mehr als 80 Prozent.“

Noch deutlicher wird der Run auf den Stich bei den Erstimpfungen mit Anmeldung: Wurden hier vor drei bis vier Wochen im Schnitt noch 2.500 Anmeldungen zur Erstimpfung pro Woche verzeichnet, waren es letzte Woche 8.700 Anmeldungen.

Tagesrekord an Impfungen könnte fallen

Gestürmt wurden am Samstag auch die Impfbusse des Roten Kreuzes in Salzburg. Besonders stark war der Andrang auf den am Europark ganztägig stationierten Impfbus. Auch am Salzburger Hauptbahnhof und in mehreren Gemeinden in Flachgau-Umgebung bietet das Rote Kreuz offene Impf-Möglichkeiten an.

Genaue Zahlen über die Impfwilligen lagen zu Mittag noch nicht vor. Das Rote Kreuz teilte jedoch mit, dass der Tagesrekord der im Impfbus verabreichten Impfungen geknackt werden könnte. Der bisherige Höchstwert für ganztägige Einsätze des seit Juli betriebenen Impfbusses datiert laut Angabe des Roten Kreuzes vom vergangenen Mittwoch und liegt bei knapp 350 Impfdosen, ebenfalls beim Europark.

Auch das Rote Kreuz in Oberösterreich meldet seit Tagen, seitdem die Pläne über Verschärfungen für Ungeimpfte begannen durchzusickern, einen enorm hohen Andrang auf die Impfbusse. „Die Leute nutzen die Impfbusse so gut, wie seit Monaten nicht“, sagt Christian Hartl, Sprecher des Roten Kreuzes in Oberösterreich.

Alle Impfstraßen wieder in Betrieb genommen

Auch in Kärnten stand das Wochenende ganz unter dem Motto: Impfen, impfen, impfen. Statt nur einer Impfstraße in Klagenfurt, wurden alle Impfstraßen des Landes (Villach, Spittal an der Drau, Wolfsberg) wieder geöffnet. „Gerade in Klagenfurt haben wir einen extremen Andrang verzeichnet. Zu Unterschieden gilt noch, wie viele Drittimpfungen darunter waren“, erklärt Gerd Kurath, Covid-Sprecher des Landes. Die Zahlen werden für Montag erwartet.