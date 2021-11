Geisterstadt Kiew: Wenn ein Lockdown für Ungeimpfte die Stadt leer fegt

Mittlerweile füllt sich die Stadt wieder – und zwar mit Protestierenden, die gegen den Lockdown auf die Straße gehen.

In den vergangenen Wochen wurden in der Ukraine tagtäglich neue Höchstwerte bei den Neuinfektionen verzeichnet. Mittlerweile sind 65 Prozent der Klinikbetten, die mit Sauerstoffmasken ausgestattet sind, ausgelastet. Am Donnerstag wurde dem Gesundheitsministerium zufolge mit 26.071 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert verzeichnet. 576 Tote wurden registriert.

Verschwörungstheorien und Falschinformationen

Der Grund für die geringe Impfquote: sicher kein Impfstoffmangel. Westliche Impfstoffe sind in Mengen verfügbar: Deutschland schickt bis Jahresende nochmals 1,5 Millionen Dosen Astra Zeneca, aus Österreich sollen bis Jänner 2023 250.000 Impfdosen geliefert werden.