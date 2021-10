Die vierte Welle rollt - besonders im Osten Europas

Nirgendwo in Europa ist die Corona-Lage in Europa derzeit schlimmer als in den drei baltischen Staaten: In Estland liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei 889,5, in Lettland bei 895 und in Litauen bei 731, 9.

Vor zehn Tagen hat die Regerung des kleinen Lettlands daher die Notbremse gezogen: Umfangreiche Einschränkungen wurden verhängt - die strengsten seit Beginn der Pandemie. So gut wie alle Geschäfte haben geschlossen, Ausgangssperren für den Abend und die Nacht wurden verhängt.

Die Krankenhäuser stoßen an ihren Grenzen und werden mit der Versorgung der explodierenden von Covid-19-Patienten kaum noch fertig. Lettland bemüht sich deshalb bereits um internationale Hilfe.

Fast 20 Prozent mehr Neuinfektionen

Generell hat die vierte Corona-Welle Europa erreicht, wobei sich sich besonders heftig über den Osten des Kontinents wälzt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrug der Anstieg bei den Neuinfektionszahlen im Wochenvergleich 18 Prozent. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 14 Prozent.

Das entsprach mehr als 1,6 Millionen Neuinfektionen und mehr als 21.000 Todesopfern. Dies gilt nach WHO-Berechnungen für die 53 Länder der Region Europa, darunter auch die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien.

Einer der Gründe für diese rasante Verschlimmerung der Corona-Lage: Die niedrigen Impfraten in den osteuropäischen Ländern.

Innerhalb der Europäischen Union zählen Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien und die Slowakei zu den Corona-Hotspots.

Österreichs südlicher Nachbar Slowenien hat mit einem besonders schlimmen Anstieg der Neuinfektionen zu kämpfen: 751,2 beträgt derzeit die Sieben-Tages-Inzidenz, in Kroatien liegt sie bei 529,9.