Pandemie der Skeptiker: Rumänien im Corona-Chaos

„Ein nationales Drama mit schrecklichen Ausmaßen.“ Eindringlich beschreibt der rumänische Staatschef Klaus Ioannis die Coronakrise in seinem Land. Nirgendwo auf der Welt – mit Ausnahme der kleinen Karibikinsel Santa Lucia – sterben derzeit im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Menschen an Covid-19 als in Rumänien (siehe weiter unten).

Der Polit-Experte Sorin Ionita vergleicht im Gespräch mit dem KURIER die Zustände mit denen in der Lombardei 2020 – wo während der ersten Coronawelle Leichen in Militär-Lkw abtransportiert wurden.