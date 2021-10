Diese Sanktionen drohen 3-G-Verweigerern

Die Regierung arbeitet an der Umsetzung einer 3-G-Regel am Arbeitsplatz. Österreichische Arbeitnehmer sollen ab 1. November nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind, wenn sie im Beruf Kontakt mit anderen Menschen haben.

Bei einer Online-Umfrage des Jobportals karriere.at gaben sechs von zehn Beschäftigten an, dass an ihren Arbeitsplätzen bereits eine 3-G-Regel gilt. Wichtig ist die Frage aber nicht allen: Über 40 Prozent gaben an, dass sie "kein Problem" damit hätten, wenn eine 3-G-Regel nicht kontrolliert würde. Unsicher fühlt sich damit hingegen nur ein knappes Fünftel.

Während 55 Prozent der befragten Unternehmen eine gesetzliche Regelung befürworten wurden, gaben 45 Prozent an, dass 3-G in ihrem Betrieb "kein Thema" ist. Befragt wurden 1.300 Arbeitnehmer und 150 Unternehmen.

Sanktionen

Sobald die Pflicht gilt, drohen Verweigerern auch Konsequenzen. Arbeitnehmern kann für die Zeit das Gehalt gestrichen werden, sofern sie ihre Tätigkeit nicht im Homeoffice ausüben können, so die Rechtsmeinung von Franz Marhold von der Wirtschaftsuniversität Wien laut Presse.

Eine sofortige Entlassung wäre demnach nicht gerechtfertigt, wohl aber eine Kündigung mit Frist - denn diese sei immer möglich, auch ohne Angabe von Gründen. Sollten Betroffene den Jobverlust wegen sozialer Härte anfechten, muss sich erst zeigen, wie die Gerichte die Situation bewerten.