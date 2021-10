Unpraktikabel ist sie deshalb, weil die meisten Chefs nach eineinhalb Jahren Pandemie andere Sorgen haben, als ihre Mitarbeiter permanent zu überwachen und zu kontrollieren. Einer Umfrage von karriere.at zufolge ist es für 57 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer kein Thema, wie man mit nicht geimpftem Personal umgeht. Niemand wird einen wohlverdienten Mitarbeiter gleich kündigen, nur weil er den Testnachweis vergessen hat.

Neue Probleme und Unruhe

Stattdessen werden neue Fragen und Probleme aufgeworfen, die es nur durch die 3-G-Pflicht gibt. Einige Beispiele gefällig: Wer ist jetzt genau ausgenommen? Wie und wann überhaupt kontrollieren? Was ist mit dem Außendienst? Was sagt der Datenschutz? Wann Homeoffice anordnen? Was ist jetzt mit den Masken? Kennt sich überhaupt noch jemand aus? Die Wirtschaft klagt immer über Bürokratie und Gesetzeswirrwarr. Jetzt bekommt sie reichlich Nachschub davon.

Eine 3-G-Pflicht für Berufsgruppen im Gesundheits- oder Pflegebereich sowie meinetwegen im Bildungssektor würde aus medizinischen Gründen wohl ausreichen. Sie auf alle Berufe mit Personenkontakten auszuweiten, ist überschießend und angesichts der Unruhe und zu befürchtenden Proteste wie in Italien kontraproduktiv. In den meisten Betrieben gibt es ohnehin bereits 3-G-Regeln, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich ausgemacht haben. Regeln hin oder her: Für ein "Schutznetz gegen das Coronavirus" ist letztlich jeder selbst verantwortlich.