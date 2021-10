Epidemiologin zu hohen Infektionszahlen: "Nerven bewahren"

Unterdessen verschärft ein Bundesland nach dem anderen die Corona-Regeln. Dass die an den Belag der Intensivbetten gekoppelten bundesweiten Verschärfungen der Stufe 2 in Kraft treten, ist also nur eine Frage von Tagen.

Im Burgenland strebt SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Lockerungen an, wenn das von ihm ausgegebene Ziel erreicht wird. Demnach sollen bis zum Landesfeiertag am 11. November 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung geimpft sein. Am Freitagabend fehlten noch 1.010 Stiche. Auch die Corona-Kommission spricht sich in ihrem jüngsten Bericht für positive Anreize aus: „Mögliche Lockerungen könnten an das Erreichen von noch zu definierenden Impfzielen geknüpft sein.“