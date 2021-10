Infekte bei Kindern: "Schwierig, Spitalsbetten zu bekommen"

Häufig Virenkombinationen

In seiner Praxis in Wien-Donaustadt behandelt er derzeit teilweise Kinder, die er lieber im Spital sehen würde. „Mittlerweile haben wir aber Schwierigkeiten, Spitalsbetten zu bekommen. Noch ist die Situation handelbar, das Problem ist aber, dass Kinder mitunter nicht nur einen Virus haben – häufig sehen wir RS- und Rhinoviren in Kombination, Covid-19 ebenso und die Grippe kommt erst. Wir haben wirklich viele, denen es nicht gut geht“, erzählt Voitl.

Der Kinderarzt spricht von einem Nachholeffekt – die Kinder konnten vergangenes Jahr keinen Immunschutz aufbauen. RS-Viren sind sehr ansteckend, innerhalb einer Familie kann eine Ansteckung fast nicht vermieden werden.

Eine Schwierigkeit der RSV-Erkrankungen ist, dass sie einen höheren Personal- und Organisationsaufwand im Spital mit sich bringt. Kinder mit Virenerkrankungen können nicht mit anderen Kindern gemeinsam in einem Zimmer liegen, sodass es mehr Ressourcen braucht, die Station zu organisieren. Krankenpflegerinnen und -pfleger müssen bei RSV genauso gut geschützt sein, wie bei der Betreuung von Covid-19-Patienten, um das Risiko einer Übertragung auf andere Patientinnen und Patienten zu reduzieren. Der allgemeine Pflegemangel in Österreich betrifft zudem auch Kinderabteilungen.

Besonders gefährdet

Gefährdet für einen schweren Verlauf sind Frühgeborene sowie Kinder mit Herzproblemen und chronischen Lungenerkrankungen in den ersten beiden Lebensjahren. Diese Risikokinder können mit einer RSV-Prophylaxe geschützt werden. Alle vier Wochen erhalten sie eine Spritze, ein Antikörper-Präparat, das vor einer Infektion schützt. Voitl: „Normalerweise beginnen wir mit der Prophylaxe erst im November, heuer verabreichen wir sie schon seit September, da bereits viele Fälle aufgetreten sind.“

Welche Kinder das vorbeugende Mittel bekommen, entscheidet der Kinderarzt oder die Kinderärztin. Dies sei jedoch nur möglich, „wenn die Eltern in die Ordination kommen“, so Voitl. Eine Impfung gegen RS-Viren ist in Entwicklung, derzeit aber noch nicht zugelassen.