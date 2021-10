Krank trotz Impfung: Spielt der Antikörperspiegel eine Rolle?

Bisher betonen Expertinnen und Experten, dass nicht klar ist, inwiefern Antikörperspiegel etwas über den Grad es Schutzes aussagen. In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums heißt es etwa: "Antikörpertestungen vor Covid-19-Impfungen zur Entscheidung, ob eine Impfung gegen Covid-19 notwendig ist, sind laut Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums weder sinnvoll, noch empfohlen. Es ist noch kein Schutzkorrelat definiert und somit nicht bekannt, welche Antikörper-/Titerhöhe notwendig ist, damit ein sicherer Schutz vor Covid-19 gegeben ist (Ausnahme: Immunsupprimierte Personen um festzustellen, ob auf die Impfungen gegen Covid-19 angesprochen wurde). Wenn basierend auf dem Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 fälschlicher Weise und entgegen der medizinischen Empfehlungen von einer Impfung gegen Covid-19 abgeraten wird und die Person, der von einer Impfung abgeraten wurde, an Covid-19 erkrankt, so kann dies auch haftungsrechtliche Konsequenzen haben, weil es klar im Gegensatz zur ausdrücklichen medizinischen Empfehlung steht."

Hoher Antikörperspiegel, hoher Schutz?

Eine israelische Studie, veröffentlicht Ende Juli im New England Medical Journal, gibt jedoch Hinweise, dass der Antikörperspiegel in Zusammenhang mit dem Schutz vor einer Infektion stehen kann. Die Forscher wiesen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Covid-19-Infektionen und dem Gehalt an neutralisierenden Antikörpern bei Geimpften nach.

Man sei "besser vor einer Infektion geschützt ist, wenn der Antikörperspiegel hoch ist", kommentierte Studienleiterin und Epidemiologin Gili Regev-Yochay die Studie.

Untersucht wurden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens, die mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft waren und bei denen es zu einem Impfdurchbruch kam. Von 1.497 vollständig geimpften Beschäftigten, für die PCR-Daten von einer Woche vor ihrer Infektion vorlagen, wurden 39 Durchbruchsinfektionen dokumentiert.

Ihre neutralisierenden Antikörpertiter waren während der Zeit, in der sie sich infizierten, niedriger als bei nicht infizierten Kolleginnen und Kollegen einer Kontrollgruppe. Jene mit höheren Antikörpertitern hatten eine geringere Infektiosität.

Die meisten Durchbruchsfälle waren mild, obwohl 19 Prozent anhaltende Symptome über einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen aufwiesen. Einschränkend ist, dass die Studie noch vor der weiten Verbreitung der Delta-Variante stattfand – 85 Prozent der getesteten Proben wiesen die Alpha-Variante auf.