Antikörpertests: Warum das Gesundheitsministerium großteils davon abrät

Soll man vor einer Covid-Auffrischungsimpfung einen Antikörpertest durchführen um zu sehen, ob eine Auffrischung überhaupt notwendig ist? Nein, heißt es dazu jetzt neuerlich aus dem Gesundheitsministerium. Antikörpertests sind aus Sicht des Ministeriums keine Grundlage, um sich für oder gegen eine Covid-19-Impfung zu entscheiden, auch nicht für oder gegen eine Auffrischungsimpfung.

In der jüngsten Version der Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums zu den Covid-19-Impfungen heißt es, "eine Antikörperbestimmung zur Verifizierung des Serostatus (An- oder Abwesenheit spezifischer Antikörper im Blut, Anm.) soll nicht als Entscheidungsgrundlage für eine Covid-19-Impfung durchgeführt werden". Antikörperbestimmungen zur Bestätigung eines durch die Impfung induzierten Schutzes erscheinen derzeit nicht zielführend und seien "laut Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums weder sinnvoll noch empfohlen", so das Gesundheitsministerium in einem Schreiben an die Landesimpfkoordinatoren, Landesgesundheitsträte und die Ärztekammer.

Sollte basierend auf dem Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 fälschlicherweise und entgegen den medzinischen Empfehlungen von einer Impfung gegen Covid-19 abgeraten werden, und diese Person an Covid-19 erkranken, so könne dies auch haftungsrechtliche Konsequenzen für den Arzt haben, betont das Gesundheitsministerium, "weil es klar im Gegensatz zur ausdrücklichen medizinischen Empfehlung steht".