Kickls Corona-Mythen: Fördert die Impfung das "Tumorwachstum"?

MedUin/AKH Wien und das Krankenhaus Meran haben in einer Studie 600 Krebspatienten und 60 gesunde Kontrollpersonen nach der Corona-Impfung untersucht. Die Studie ist im Fachjournal JAMA Oncology erschienen.

Das Ergebnis, so Preusser: "Die meisten Krebspatienten bilden Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus, allerdings in einem geringeren Ausmaß als Gesunde." Patienten mit Blutkrebserkrankungen sprachen am schlechtesten an, Patienten unter Chemotherapie besser, aber nicht besonders gut. Die höchsten Antikörperspiegel unter den Krebspatienten hatten jene mit sogenannten zielgerichteten Therapien, die in Vorgänge eingreifen, die für das Tumorwachstum wichtig sind.