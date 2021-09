Covid-19: Gibt es Menschen, die ncht geimpft werden können?

Das Ergebnis: „Die meisten Krebspatienten bilden Antikörper gegen das Spike-Protein des Coronavirus, allerdings in einem geringeren Ausmaß als Gesunde.“ Am schlechtesten sprachen Patienten mit Blutkrebserkrankungen wie Lymphomen an, wenn sie eine Therapie erhielten, die die Bildung bestimmter Immunzellen (B-Zellen) unterdrückt: Denn diese Immunzellen sind auch die antikörperbildenden Zellen.

„Hier muss man im Einzelfall über den besten Impfzeitpunkt entscheiden“, sagt Preusser: „Optimal wäre es vor einer solchen Therapie, weil das die Chance auf ein besseres Ansprechen erhöht. War das nicht möglich, rate ich in der Regel zu einer Impfung unter laufender Therapie. Da es im Einzelfall nicht möglich ist zu sagen, wie gut der Schutz ist, sollten alle Menschen im Umfeld von Patienten mit geschwächtem Immunsystem geimpft sein.“