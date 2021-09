Long Covid: Erste Heilung mit Medikament in Deutschland

Dieses testete das Ärzteteam der Augenklinik am Uniklinikum Erlangen nun im Rahmen eines individuellen Heilversuchs erstmals und konnte zeigen, dass ein 59-jähriger Mann mit Long-Covid-Syndrom beschwerdefrei wurde. Der Mann, ein langjähriger Glaukom-Patient, erhielt das Präparat per Infusion für 75 Minuten und blieb drei Tage stationär in der Klinik. „Bereits innerhalb weniger Stunden zeigte sich eine Besserung. Bei seiner Entlassung fühlte sich unser Patient schon deutlich erholter als vor der Verabreichung und seine Autoantikörperwerte bestätigten diesen Eindruck“, schildert das Ärzteteam den Verlauf. Auch die Konzentrationsschwierigkeiten verschwanden, die Leistungsfähigkeit des 59-Jährigen stieg wieder an und der Geschmackssinn kehrte zurück.

Verbesserte Durchblutung

Die Mediziner gehen davon aus, dass die Long-Covid-Beschwerden des Patienten dank der verbesserten Durchblutung verschwunden sind. Insgesamt wurde die Therapie bei bisher vier Patienten erfolgreich angewandt. Bei allen half BC 007 schnell und effektiv gegen die Long-Covid-Symptome. Die schädlichen Autoantikörper wurden neutralisiert, die Durchblutung verbesserte sich, die Symptome klangen ab.

Für die Forscher ist die Therapie sehr vielversprechend, sodass nun eine klinische Studie folgen soll. „Momentan können wir leider nicht mehr Menschen mit dem Medikament behandeln, da es noch nicht alle Zulassungsstudien durchlaufen hat“, sagt Christian Mardin, leitender Oberarzt der Augenklinik.