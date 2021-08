Können Geimpfte Long Covid bekommen?

Auch Geimpfte können sich mit Covid-19 infizieren, wie bisherige Erhebungen zeigen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings sehr gering. Zahlen aus einer parlamentarischen Anfrage der NEOS von Anfang August zeigen, dass seit Jänner der Anteil der Covid-Fälle unter Geimpften in Österreich 1,5 Prozent beträgt. Miteinberechnet sind hier Personen, die nur eine Impfung (von zwei; Ausnahme ist der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Dosis erforderlich ist) erhalten haben. Der Anteil Vollimmunisierter beträgt 0,5 Prozent.

In absoluten Zahlen entspricht das laut AGES 2.690 Personen, die sich nach der ersten Dosis ansteckten, und 1.560 Personen, die sich seit Jahresbeginn nach zwei Impfdosen infizierten. Diese Durchbruchsinfektion genannten Fälle sind also sehr selten, kommen aber vor.

Die meisten Durchbruchsinfektionen verlaufen mild und ohne Spitalsaufenthalt. Aber kann es bei Geimpften auch zu Long Covid-Symptomen kommen?

Vier bis zwölf Wochen nach Infektion

Insgesamt leiden etwa zehn bis 20 Prozent aller Covid-Infizierten laut Studien unter Langzeitfolgen. Von Long Covid spricht man, wenn die Symptome vier bis zwölf Wochen nach überstandener Infektion auftreten. Sehr häufig kommt es zu körperlicher und kognitiver Erschöpfung, Problemen bei Konzentration und Merkfähigkeit, Kreislaufproblemen, Gelenksschmerzen, Atemnot und Verdauungsschwierigkeiten. Auch Personen, bei denen die Infektion mild oder symptomlos verlaufen ist, können Long Covid-Symptome entwickeln.

Bisherige Studien untersuchten allerdings überwiegend ungeimpfte Personen hinsichtlich Long Covid. Die Datenlage zu Long Covid bei Geimpften ist noch gering. „Ich glaube nicht, dass es genug Daten gibt“, sagte Zijian Chen, medizinischer Direktor des Center for Post-Covid Care am Mount Sinai Health System in New York der New York Times. „Es ist zu früh, um das zu sagen. Die Zahl der Menschen, die trotz Impfung krank werden, ist derzeit nicht so hoch, und es gibt keinen guten Tracking-Mechanismus für diese Patienten.“