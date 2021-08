2.690 Ansteckungen nach Verabreichung der ersten Teilimpfung

Laut einer AGES-Erhebung haben sich in Österreich seit Jahresbeginn 2.690 Personen nach Verabreichung der ersten Teilimpfung mit Corona angesteckt, 1.560 waren es nach der zweiten Dosis. Am vergangenen Mittwoch hat die APA hat über diese Impfdurchbrüche berichtet, zu finden sind diese Zahlen auch in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch das Gesundheitsministerium, die ebenfalls an diesem Tag erfolgte. Die Oppositionspartei hat nun mit diesen Daten die genannten Sieben-Tage-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte berechnet, die sich aus den in Summe knapp über 4.000 Impfdurchbrüchen ergeben haben.