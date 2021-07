Doppelt geimpft und trotzdem positiv - was heißt das?

Wenn also jetzt die Salzburger Festspiele wieder eine Maskenpflicht einführen, ist das durchaus sinnvoll?

Aus Sicht des Robert-Koch-Instituts eindeutig ja. Das noch bestehende Risiko auch bei Geimpften "muss durch das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen zusätzlich reduziert werden". Daher gebe es die Empfehlung, auch nach der Impfung "die allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen (Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstandhalten, Lüften) weiterhin einzuhalten". Auch österreichische Virologinnen und Virologen haben sich in den vergangenen Tagen mehrfach für ein Aufrechterhalten bzw. Wiedereinführen einer generellen Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen.

Wieso gibt es auch Covid-19-Todesfälle unter Geimpften?

Weil kein Impfstoff eine Schutzwirkung von 100 Prozent hat. Laut dem britischen Risikoexperten David Spiegelhalter reduzieren die Impfstoffe das Sterberisiko um das Zwanzigfache des Wertes von Ungeimpften. Auch die österreichische Corona-Kommission schrieb in einem ihrer Berichte von einem deutlich erhöhten Risiko schwerer Erkrankungen bei Ungeimpften: "Die internationale Fachliteratur geht von einer erhöhten Übertragbarkeit und erhöhter Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen insbesondere in nicht immunisierten Populationen aus."

Anfang Juli gab es Meldungen aus England, dass 40 Prozent aller neuen Corona-Toten geimpft waren. Wie gibt es das?

"Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, hängt stark vom Alter ab", schreiben David Spiegelhalter (Winton Centre for Risk and Evidence Communication, Cambridge) und Anthony Master (Royal Statistical Society) in der britischen Zeitung The Guardian. Pro sechs bis sieben Jahre an niedrigerem Alter halbiert es sich. "Das bedeutet, dass jemand im Alter von 80 Jahren, der vollständig geimpft ist, ein Covid-19-Sterberisiko einer ungeimpften Person im Alter von 50 Jahren hat." Die größte Durchimpfungsrate gibt es aber in den älteren Altersgruppen - und je mehr Menschen insgesamt geimpft sind, umso größer ist dann auch der Anteil jener, die infiziert sind.