Kulturregelungen: So locker wie in Österreich sind sie anderswo nicht

Halbbesetztes Bayreuth

In Deutschland hingegen gibt es bei Veranstaltungen weit stärkere Einschränkungen. So dürfen etwa kommende Woche ins Bayreuther Festspielhaus nur 911 Besucher, das ist die Hälfte der üblichen Zahl. Auch hier gilt 3–G, Ausweispflicht und personalisiertes Ticket. Gäste sollen für den Eincheckprozess eine Stunde vor Beginn am Gelände sein. Während der gesamten Vorstellung muss FFP2-Maske getragen werden. Und, vielleicht besonders schwierig: Es wird wegen Corona keinen Sitzpolsterverleih geben (die Sitze in Bayreuth sind notorisch hart); man darf auch keine eigenen mitbringen. Ähnliche Bedingungen, abseits der Polster, herrschen in anderen deutschen Bundesländern.

Nur Geimpfte in bestimmten Shows

Am Broadway – wo noch fast alle Theater geschlossen sind – ist es noch strenger. Etwa für die jüngsten Vorstellungen von Bruce Springsteens Broadway-Show oder auch für "Pass Over" im Lincoln Center wird nur geimpftes Publikum zugelassen - und das muss bis zum Sitzplatz Maske tragen. Das könnte, schreibt der Branchenblog Deadline, Präjudiz für den September sein, wenn mehr Shows an die berühmte Konzertmeile zurückehren und auch die Metropolitan Opera wieder eröffnet (wenn auch verspätet, die ersten Produktionen sind schon verschoben).