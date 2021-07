Angst vor der dreifach-Welle im Herbst

In einem Bericht der britischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (Academy of Medical Sciences) warnen jetzt die Autoren, dass neben Covid-19 zwei weitere Erkrankungswellen die Spitalsaufnahmen deutlich in die Höhe schnellen lassen könnten: Erkrankungen durch die echte Virusgrippe (Influenza) und anderen Viren, die Atemwegsinfekte auslösen (vor allem RSV).

Laut dem britischen Bericht könnten RSV-Ausbrüche im Herbst und die Influenza im Winter doppelt so stark sein wie in einem "normalen" Jahr und sich zumindest teilweise mit einem Erkrankungsgipfel an Covid-19 überlappen.